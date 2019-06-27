Момент жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске сняли на видео

, 8:16 Эксклюзивное видео 1 030

В результате ЧП в Бурятии погибли два человека, 22 пассажирам потребовалась помощь медиков.

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Фото, видео : ВКонтакте @sbk_usl, Пятый канал

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Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 10

Момент жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске сняли на видео. Судя по кадрам, их автором стал пассажир аварийного самолета.

Об отказе управления системами самолета перед посадкой экипаж сообщил диспетчеру. Когда Ан-24 коснулся земли, то совершил выезд за пределы ВВП, пробил ограждение, затем столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. Пожар, охвативший воздушное судно, сейчас ликвидирован.

В результате ЧП погибли два человека — пилот и бортмеханик. 22 людям потребовалась помощь медиков.

СК на транспорте возбудил уголовное делу про факту произошедшего. Ространснадзор проведет проверку авиакомпании «Ангара» после случившегося.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места аварийной посадки самолета.

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