Момент жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске сняли на видео. Судя по кадрам, их автором стал пассажир аварийного самолета.

Об отказе управления системами самолета перед посадкой экипаж сообщил диспетчеру. Когда Ан-24 коснулся земли, то совершил выезд за пределы ВВП, пробил ограждение, затем столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. Пожар, охвативший воздушное судно, сейчас ликвидирован.

В результате ЧП погибли два человека — пилот и бортмеханик. 22 людям потребовалась помощь медиков.

СК на транспорте возбудил уголовное делу про факту произошедшего. Ространснадзор проведет проверку авиакомпании «Ангара» после случившегося.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места аварийной посадки самолета.