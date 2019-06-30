«Молча завидую крану»: Бузова смутила мужчин фото у питьевого источника

, 19:41 Фото 1 370

В снимке, на котором Ольга пьет воду из-под крана, поклонники звезды усмотрели эротический контекст.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 503

Ольга Бузова проводит время в Барселоне. Новое фото из европейской поездки певицы крайне смутило фанатов.

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На снимке, который появился на странице Ольги в Instagram, она пьет воду из небольшого крана рядом с Саграда-Фамилия. Но пользователей не заинтересовал вид знаменитой достопримечательности столицы Каталонии на заднем плане. Их больше привлекла поза, в которой Бузова застыла у питьевого источника. Она навеяла поклонникам телеведущей не самые приличные мысли.

«Молча завидую крану»;

«Ольга, это не мужчина, не надо его соблазнять!»;

«Эта картина чем-то мне напоминает фильм для взрослых», — комментируют юзеры.

Instagram @buzova86

При этом некоторые фанаты попросили Бузову не пить воду неизвестного происхождения, поскольку это чревато проблемами со здоровьем.

«Оля, не пей, вдруг там бомжи ноги моют», — предупреждают подписчики.

Однако часть фолловеров звезды нашли более простое объяснение странному снимку Бузовой.

«Имидж — ничто, жажда — все. Оленька с похмелья»;

«Привет с большого бодуна!» — написали они.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты Бузовой не оценили ее телодвижений в купальнике.

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