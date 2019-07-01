Экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова, находясь на отдыхе в испанской Барселоне, решила порассуждать о жизни и в своем аккаунте в Instagram поделилась с подписчиками изречением английского драматурга Пелама Вудхауса.

Поющая телеведущая пришла к выводу, что, судя по цитате, она двигается в верном направлении.

«Чем дольше я живу, тем яснее понимаю, что главное в жизни — это твердо знать, чего ты хочешь, и не позволять сбить себя с толку тем, кому кажется, будто они знают лучше. (П. Г. Вудхаус) И судя по тому, что в моей жизни происходит — я все делаю правильно», — рассуждает Ольга Бузова.

Instagram @buzova86

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Фанаты 33-летней знаменитости в общем и целом согласились и со словами классика, и с предположениями Ольги Бузовой. Хотя, стоит отметить, что нашлись и те, кто подверг слова телеведущей критике.

«Оля, вы большая молодец! Красавица, „трудяжка“, а с возрастом еще и мудрая!»

«Все верно! Если кому-то что-то не нравится, то это его личные проблемы!»

«Умница, никого не слушай, только себя, только свои ощущения!»

«А что правильного она делает? Бегает в боди по сцене и при этом не обладает никакими талантами», — пишут пользователи в комментариях на странице Ольги Бузовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова смутила мужчин фото у питьевого источника.