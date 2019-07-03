Деревья валятся, машины плывут: Последствия грозы с ливнем в Москве и Петербурге

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По предварительным данным, в результате погодных катаклизмов уже несколько человек пострадали.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today, ИТАР-ТАСС / Алексей Филиппов

Тема:
Погода 3853

На Москву и Санкт-Петербург в среду, 3 июля, обрушились грозы и ливни. Водная стихия разбушевалась не на шутку: некоторые места оказались подтоплены, а деревья падали прямо на дороги из-за сильного ветра.

В результате погодных катаклизмов несколько человек в столице были госпитализированы. По предварительным данным, из-за буйства стихии в больнице оказались четверо пострадавших.

В Северной столице ситуация не лучше. Пользователи выкладывают в социальных сетях фото и видео с последствиями непогоды. Так, один из них разместил ролик, где автомобили движутся по лужам на Западном скоростном диаметре. Вода поднимается до уровня колес машин.

Другой юзер опубликовал снимки автомобиля, на который упало дерево из-за сильных порывов ветров. По данным синоптиков, в некоторых районах города он достигал 16 метров в секунду.

ВКонтакте @spb_today
 
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за разгула стихии в аэропорту Пулково в Петербурге не могут сесть самолеты — они кружат над аэропортом.
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