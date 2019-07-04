Почти 200 священников отслужили панихиду в Кронштадте по погибшим подводникам

Панихида по погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам прошла в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, а также настоятель храма архимандрит Алексий, сообщает 78.ru.

На мероприятии присутствовали 180 священников из различных регионов страны, а также моряки Кронштадтского гарнизона и местные прихожане.

«Мы потеряли моряков-подводников. Трагедия, которая свершилась в Баренцевом море, невосполнимая утрата для всей нашей страны. Чтобы перенести эту боль и утрату, мы черпаем силу в молитве», — сказал митрополит Варсонофий перед началом службы.

Также он отметил, что заупокойные панихиды за тех, кто погиб, и за здравие тех, кто потерял своих мужей, отцов и сыновей, прошли во всех храмах Петербурга.

Трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Во время проведения батиметрических измерений произошел пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Распространение пожара удалось предотвратить, часть экипажа была спасена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям погибших подводников окажут всю необходимую помощь.