Почти 200 священников отслужили панихиду в Кронштадте по погибшим подводникам

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На службе в Морском соборе святителя Николая Чудотворца присутствовали моряки и офицеры Военно-морского флота и прихожане.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

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Панихида по погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам прошла в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, а также настоятель храма архимандрит Алексий, сообщает 78.ru.

На мероприятии присутствовали 180 священников из различных регионов страны, а также моряки Кронштадтского гарнизона и местные прихожане.

«Мы потеряли моряков-подводников. Трагедия, которая свершилась в Баренцевом море, невосполнимая утрата для всей нашей страны. Чтобы перенести эту боль и утрату, мы черпаем силу в молитве», — сказал митрополит Варсонофий перед началом службы.

Также он отметил, что заупокойные панихиды за тех, кто погиб, и за здравие тех, кто потерял своих мужей, отцов и сыновей, прошли во всех храмах Петербурга.

Трагедия произошла 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Во время проведения батиметрических измерений произошел пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Распространение пожара удалось предотвратить, часть экипажа была спасена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьям погибших подводников окажут всю необходимую помощь.

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