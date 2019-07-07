«Северное лето»: Синоптик о погоде в Москве и Петербурге на неделе с 8 по 14 июля

, 18:19 Интервью 303

На второй неделе июля ожидать возвращения жары на европейскую часть России не стоит.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

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Погода 3859

Дождливо и холодно будет на следующей неделе в обеих российских столицах. Такой неутешительный прогноз дал на ближайшие семь дней специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«К сожалению, характер погоды на территории европейской части России на предстоящей рабочей неделе будет скорее холодным и в наших столицах, в Москве и Санкт-Петербурге, образно выражаясь, продлится северное лето», — сказал он.

По прогнозу синоптика, столичный регион практически всю эту неделю будет ощущать влияние обширного, но малоактивного циклона, который очень медленно будет перемещаться с северо-запада на юго-восток. В течение всей недели будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.

Но если в понедельник природа еще побалует москвичей небольшим теплом в 21-23 градуса, то начиная со вторника с каждым днем будет на градус-другой прохладнее. Самым холодным днем на будущей неделе станет пятница — на фоне обширной облачности и коротких дождей воздух прогреется лишь до +16 +18 градусов.

Примерно такая же погода ожидается и в Петербурге — ее будет определять тот же циклон, но над Северной столицей будут господствовать еще более прохладные воздушные массы.

«Вся неделя будет облачная с прояснениями, пройдут небольшие дожди, а в пятницу дожди будут идти практически весь день», - сказал Михаил Леус.

В понедельник в городе на Неве ожидается +19+21, но, как и в Москве, с каждым днем будет все холоднее, и пятницу столбик термометра не поднимется выше 14-16 градусов.

И вообще, по словам синоптика, надеется на возвращение жары жителям европейской части России не стоит до середины июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дождях с ураганным ветром, обрушившихся на российские регионы на этой неделе.

Тема:
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