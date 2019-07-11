Жители нескольких регионов России снова пострадали от ударов стихии — видео

, 16:36 Эфирная новость 40

С последствиями урагана разбираются в Перми и Свердловской области.

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Фото, видео : ВКонтакте @podslushanoperm, Пятый канал

Тема:
Погода 3877

Ураганы испытывают на прочность и российские регионы. В Перми от разгула стихии пострадали три человека. За два часа ветер повалил десятки деревьев. Несколько домов лишились крыш. Повреждены около 40 автомобилей. В некоторых кварталах пропал свет.

А в городе Кушва Свердловской области после урагана во тьму погрузились почти три сотни частных домов. В 30-ти — полностью пропал газ. На участках сильный ветер разрушил дачные постройки. Сейчас спасатели и местные жители ликвидируют последствия непогоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях разрушительного шторма в Греции, где погибли несколько туристов, в том числе двое граждан России.

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