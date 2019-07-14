Мощный ливень с градом обрушился на Ростовскую область — видео

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Стихия стремительно накрыла город.

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Фото, видео : Zuma\TASS, ВКонтакте @eto.volgodonsk.detka, @officialvolgodonsk, YouTube @Elena CAT

Тема:
Погода 3879

Город Волгодонск Ростовской области 13 июля накрыл сильный ливень и град размером с перепелиное яйцо. Очевидцы стали выкладывать в социальных сетях фото и видео, на которых видны следы разбушевавшейся стихии. Дождь был очень стремительным и сильным, особенно пострадали окраины нового города.

Жители сообщают, что град там повыбивал в нескольких районах стекла в квартирах, а также повредил автомобили, припаркованные на улице.

Землю покрыл толстый слой снега. Горожане поделились в соцсетях роликами, где прямо в сланцах бегают по снегу, из-под которого проглядывает зеленая трава. Теперь жители Волгодонска переживают за свои урожаи и колхозные поля, так как сейчас вовсю идет жатва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный град прошел в Воронеже. Улицы сначала буквально покрылись ледяными сугробами, а потом по ним потекли бурлящие реки. Машины передвигались по капот в воде. На дорогах образовались пробки.

Тема:
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