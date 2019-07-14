На штат Луизиана обрушился мощный ураган Барри

Ураган Барри обрушился на американский штат Луизиана, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно последней информации, скорость ветра в зоне движения «Барри» достигала 33 м/с. На сайте метеорологической службы отмечалось, что ураган представляет угрозу жизни, возможны сильные наводнения, а также выход реки из берегов. После того как ураган Барри достиг берега, его категория снова понизилась до тропического шторма.

Шторм Барри сформировался 11 июля, рядом с побережьем штатов Луизиана и Миссисипи в Мексиканском заливе. На всей территории Луизианы президент США Дональд Трамп ранее объявил режим ЧС из-за тропического шторма. В некоторых прибрежных округах объявлена эвакуация.

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