Видео: В Благовещенске малышей перекидывают через забор затопленного детсада

Холодный фронт с грозами, ливнями и градом растянулся от Чукотки до Крыма. На черноморском побережье сотни людей стали свидетелями водяных смерчей. В Сочи воронки образовались в опасной близости от пляжей. Туристы поспешили покинуть берег. В Адлерском районе ливни затопили дороги, улицы и подземные переходы. Город практически парализовало. Аварийные службы до сих пор не могут ликвидировать последствия непогоды.

Плавать по главным городским магистралям пришлось и жителям Подмосковья. Мощные ливни превратили несколько поселков в подобие Венеции. А в Подольске садоводы подсчитывают ущерб от сильнейшего града. Стихия накрыла город и дачные поселки в считанные минуты.

В Благовещенске от сильнейшего ливня пострадал детский сад. Игровые площадки ушли под воду, затопило подвалы и первый этаж здания. Родителям пришлось передавать детей воспитателям через забор.

Такая же ситуация сейчас в Новосибирске, Ижевске, Таганроге и десятках других городов. И прогнозы синоптиков пока неутешительны. Почти на всей территории страны от юга до Сибири и Дальнего Востока сегодня продолжатся ливни с грозами и шквалистым ветром.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, когда по данным синоптиков, ждать солнца и жары в России.