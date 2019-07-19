В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России

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Ограничительные меры должны быть введены в отношении 24 представителей ФСБ в ответ на арест 24 украинских моряков.

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Фото, видео : Christian Ohde / www.globallookpress.com

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 248

Демократы и республиканцы внесли в Конгресс США проект закона о введении санкций в отношении 24 сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России как ответных мер на арест 24 украинских моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе, сообщает RT.

Согласно документу, ограничительные меры будут действовать вплоть до освобождения указанных лиц и трех судов, якобы незаконно захваченных РФ в Азовском море.

«Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире», — говорится в тексте документа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам.

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