В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России

Демократы и республиканцы внесли в Конгресс США проект закона о введении санкций в отношении 24 сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России как ответных мер на арест 24 украинских моряков, задержанных за инцидент в Керченском проливе, сообщает RT.

Согласно документу, ограничительные меры будут действовать вплоть до освобождения указанных лиц и трех судов, якобы незаконно захваченных РФ в Азовском море.

« Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире », — говорится в тексте документа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам.