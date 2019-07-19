Синоптики назвали дату окончания ливней в Москве

Жуткие ливни накрыли Москву. С 16 по 18 июля в российской столице выпала треть месячной нормы осадков. Сегодня, 19 июля, Москву также остается во власти непогоды. Ливень и ветер в городе настолько сильные, что сотрудники МЧС обратились к москвичам с просьбами соблюдать предельную осторожность и по возможности даже отказаться от поездок на личном транспорте.

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Как сообщил ТАСС заместитель ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков, месячная норма для Москвы в июле — 94 миллиметра. За прошедшие трое суток выпало чуть более 32 миллиметров осадков.

При этом синоптики предполагают, что закончится период дождей в столице завершится только на следующей неделе. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что постепенно объем осадков будет уменьшаться, однако раньше понедельника полного прекращения дождя ждать не стоит — в субботу и воскресенье в Москве выпадет еще по 1-2 миллиметрам осадков.

Зато начало следующей недели выглядит вполне обнадеживающе — в беседе с RT Позднякова отметила, что в понедельник и вторник не исключен подъем температуры воздуха до +25 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за мощных ливней затопило Москву и Петербург.