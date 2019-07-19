«Стыд и позор»: Мария Захарова прокомментировала решение суда по делу Вышинского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook решение киевского суда по делу главного редактора информагентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Суд в Киеве продлил арест журналисту Вышинскому до 19 сентября. Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября. Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», — написала Захарова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в пятницу, 19 июля, Подольский районный суд Киева продлил еще на два месяца, до 19 сентября, арест главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. На Украине его обвиняют в госизмене. Защита просила отпустить журналиста под личное поручительство. Следующее заседание суда назначено на 16 сентября.

В Госдуме выступили против освобождения Сенцова в обмен на Вышинского

Тем временем Владимир Зеленский заявил о готовности Украины обменять Вышинского на отбывающего срок за терроризм в России украинского режиссера Олега Сенцова.