«Очень хорошее состояние»: директор «Ленкома» о самочувствии Чуриковой

Директор московского «Ленкома» Марк Варшавер успокоил поклонников народной артистки СССР Инны Чуриковой.
В интервью 5-tv.ru в субботу, 20 июля, он сообщил, что Инна Михайловна чувствует себя хорошо, медики не подтвердились ранее озвученное предположение о переломе ребер.
«Очень хорошее состояние. У нее нет переломов, то, что вещают многие СМИ. У нее просто ушибы и через неделю она уже будет в строю», — заявил руководитель легендарного театра.
Варшавер добавил, что вполне возможно Чурикова уже может находиться дома, так как ее здоровью ничего не угрожает, а выписка из больницы обычно в пятницу.
Ранее о положительной динамике в самочувствии актрисы заявил и ее супруг режиссер Глеб Панфилов.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» два дня назад. По некоторым данным у актрисы закружилась голова, по другим — ее ослепил софит. В результате падения она получила серьезные травмы. Медики госпитализировали ее с подозрением на ушибы и перелом ребер.
Поспешила поклонников успокоить и нумеролог Арзу Кабарухина. Проанализировав дату рождения Чуриковой, она заявила, что актриса может «по щелчку пальцев излечить себя сама».