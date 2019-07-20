«Очень хорошее состояние»: директор «Ленкома» о самочувствии Чуриковой

Директор московского «Ленкома» Марк Варшавер успокоил поклонников народной артистки СССР Инны Чуриковой.

В интервью 5-tv.ru в субботу, 20 июля, он сообщил, что Инна Михайловна чувствует себя хорошо, медики не подтвердились ранее озвученное предположение о переломе ребер.

«Очень хорошее состояние. У нее нет переломов, то, что вещают многие СМИ. У нее просто ушибы и через неделю она уже будет в строю», — заявил руководитель легендарного театра.

Варшавер добавил, что вполне возможно Чурикова уже может находиться дома, так как ее здоровью ничего не угрожает, а выписка из больницы обычно в пятницу.

Ранее о положительной динамике в самочувствии актрисы заявил и ее супруг режиссер Глеб Панфилов.