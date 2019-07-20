«Очень хорошее состояние»: директор «Ленкома» о самочувствии Чуриковой

, 12:20 Эксклюзивное интервью 186

Марк Варшавер полагает, что актриса уже может быть дома.

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Фото, видео : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

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Госпитализация Инны Чуриковой 14

Директор московского «Ленкома» Марк Варшавер успокоил поклонников народной артистки СССР Инны Чуриковой.

В интервью 5-tv.ru в субботу, 20 июля, он сообщил, что Инна Михайловна чувствует себя хорошо, медики не подтвердились ранее озвученное предположение о переломе ребер.

«Очень хорошее состояние. У нее нет переломов, то, что вещают многие СМИ. У нее просто ушибы и через неделю она уже будет в строю», — заявил руководитель легендарного театра.

Варшавер добавил, что вполне возможно Чурикова уже может находиться дома, так как ее здоровью ничего не угрожает, а выписка из больницы обычно в пятницу.

Ранее о положительной динамике в самочувствии актрисы заявил и ее супруг режиссер Глеб Панфилов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» два дня назад. По некоторым данным у актрисы закружилась голова, по другим — ее ослепил софит. В результате падения она получила серьезные травмы. Медики госпитализировали ее с подозрением на ушибы и перелом ребер.

Поспешила поклонников успокоить и нумеролог Арзу Кабарухина. Проанализировав дату рождения Чуриковой, она заявила, что актриса может «по щелчку пальцев излечить себя сама».

Тема:
Госпитализация Инны Чуриковой 14
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