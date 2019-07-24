Погодные катаклизмы не раз ставили жителей России в проблемное положение. В результате буйства стихии валились деревья, слетали кровли домов, оказывались затопленными улицы. В непогоду несладко приходилось и автомобилистам, которые жаловались на упавшие на их машины деревья.

Попав в подобное положение, житель Москвы решил обратиться в суд. Рассчитав убытки после падения дерева, он получил сумму ущерба, равную 400 тысяч рублей и подал иск к ГБУ «Жилищник Рязанского района», сообщает газета «Известия».

Водитель машины рассчитывал на то, что в ходе расследования обстоятельств инцидента, вину за понесенные убытки возложат на плечи коммунальщиков. Однако созданная специально для решения этого вопроса комиссия «Жилищинка» посчитала причиной падения резкие порывы ветра — примерно до 24 метров в секунду.

Не удовлетворившись таким результатом, водитель обратился к дендрологу, который установил, что у лиственницы, упавшей на автомобиль, уже сгнили корни до момента падения. Соответственно дерево фактически ничем не удерживалось в почве, и коммунальщики были обязаны заранее избавить москвичей от возможной опасности.

Выслушав аргументы автовладельца, в районном суде удовлетворили его иск, однако юристы ГБУ «Жилищник Рязанского района» направили апелляцию в Мосгорсуд, где отменили ранее принятое решение. По определению Мосгорсуда причиной падения дерева стали неблагоприятные погодные условия, которые предвидеть сотрудники «Жилищника» не могли.

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В результате владельцу иномарки пришлось обратиться в Верховный суд, который указал на ошибки в работе районного суда. В своих доводах специалисты ссылались на обстоятельства непреодолимой силы: дождь и ветер — но и при этом не привели достаточных доказательств форс-мажора. Эксперты подчеркнули, что сообщения гражданам на телефоны от МЧС не являются весомым аргументом, поскольку их сведения представляют собой лишь прогноз и могут не отражать реального наступления катаклизмов. К тому же, у истца была на руках экспертиза дендролога.

Согласно разъяснению Верховного суда, в случае возникновения подобных споров в будущем именно коммунальным службам предстоит доказывать свою непричастность к возникшему инциденту. В результате дело было возвращено на повторное рассмотрение с учетом всех аргументов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарка едва не ушла под землю в Петербурге.