Певица Ольга Бузова не смогла обойти стороной концерт американской звезды Дженнифер Лопес, который состоялся 4 августа на московской «ВТБ-Арене». Лопес выступила со своим шоу It's My Party, вероятно, так названным в честь недавнего 50-летия артистки.

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Выступление певицы пришлось Бузовой настолько по душе, что она буквально «заспамила» Instagram мини-роликами с концерта. Компанию звезде «Дома-2» составили ее коллеги — Ольга Орлова и Арам Арчер. На одном из видео певица вместе с коллегой по телестройки пускается в пляс в VIP-ложе, в голос распевая одну из песен Дженнифер Лопес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наибольшее впечатление на российских поклонников Лопес произвели ее сценические костюмы. Правда, один из них не выдержал слишком активных движений американской артистки и лопнул прямо на арене.