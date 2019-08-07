Ольга Бузова заполонила съемную квартиру плюшевыми медвежатами

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Жилплощадь певицы не отличается изысканными интерьерами или редкими коллекционными вещами.

Фото : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 542

Ольга Бузова, несмотря на баснословные гонорары и огромную популярность, еще не заработала на ту жилплощадь, которую бы хотела. Певице до сих пор приходится снимать квартиру, пусть и четырехкомнатную. Арендная плата для артистки составляет порядка 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают Дни.ру.

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Квартира Ольги Бузовой не может похвастаться ни дизайнерскими причудливыми «изюминками» в интерьере, ни редкими коллекционными вещами, ни чем-либо еще. Гостиная, совмещенная с обеденной зоной, гримерка, спальня, гардеробная и ванная комната в нейтральных тонах — можно сказать «все, как у людей». Единственный плюс дорогостоящей квартиры — огромная терраса с потрясающим видом.

Instagram @buzova86

Как пишет издание Дни.ру, в квартире Бузовой огромное количество плюшевых медвежат, декоративных подушечек и картин с собственным изображением.

Однако есть в доме звезды «Дома-2» еще одна деталь достойная внимания — стеллаж с брендовыми туфлями и кроссовками. Инсайдеры утверждают — знаменитость потратила на обувь минимум два миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольгу Бузову разнесли в сети за лицемерие.

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Ольга Бузова 542
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