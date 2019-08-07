Ольга Бузова заполонила съемную квартиру плюшевыми медвежатами

Ольга Бузова, несмотря на баснословные гонорары и огромную популярность, еще не заработала на ту жилплощадь, которую бы хотела. Певице до сих пор приходится снимать квартиру, пусть и четырехкомнатную. Арендная плата для артистки составляет порядка 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают Дни.ру.

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Квартира Ольги Бузовой не может похвастаться ни дизайнерскими причудливыми «изюминками» в интерьере, ни редкими коллекционными вещами, ни чем-либо еще. Гостиная, совмещенная с обеденной зоной, гримерка, спальня, гардеробная и ванная комната в нейтральных тонах — можно сказать «все, как у людей». Единственный плюс дорогостоящей квартиры — огромная терраса с потрясающим видом.

Instagram @buzova86