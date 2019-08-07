Видео: полиция использовала газ для разгона демонстрантов в Гонконге

, 7:16 Эфирная новость 27

Поводом для протестов стало намерение властей принять поправки в закон, разрешающие экстрадицию из Гонконга в материковый Китай.

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Фото, видео : 5-tv.ru

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Протесты в Гонконге 6

В Гонконге спецназ применил слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые попытались взять штурмом полицейский участок.

Сотни людей пришли к отделению, куда накануне доставили задержанного председателя студенческого союза. Его подозревают в хранении оружия, однако протестующие уверены, что настоящая причина ареста — его политическая активность.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Поводом для них стало намерение властей принять поправки в закон, разрешающие экстрадицию из Гонконга в материковый Китай.

Накануне в городе началась всеобщая забастовка — митингующие срывали работу общественного транспорта и аэропорта.

За минувшие сутки стражи порядка задержали более ста участников акций протеста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция начала зачистку блокированных протестующими кварталов в Гонконге.

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