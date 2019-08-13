Полиция Гонконга штурмует аэропорт, который заблокировали протестующие

Полиция Гонконга начала штурм международного аэропорта, работу которого уже несколько часов блокируют протестующие. Они ведут себя крайне агрессивно.

Сотни манифестантов еще днем начали занимать территорию возле стоек регистрации, не подпуская пассажиров. Они также не позволяют людям проходить к зонам досмотра и паспортного контроля. Между разгневанными пассажирами и протестующими вспыхивают конфликты.

Администрация воздушной гавани была вынуждена отменить сотни рейсов — и это в разгар отпускного сезона. Авиакомпаниям еще только предстоит подсчитать ущерб.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне и сначала проходили мирно. Жители города не согласны с законопроектом об экстрадиции, согласно которому власти Гонконга могут получить возможность выдавать подозреваемых, в частности, на территорию континентального Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов в Гонконге.