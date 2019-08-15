Ведущий метеоролог популярного погодного сервиса Gismeteo Леонид Старков рассказал 5-tv.ru, какую погоду ждать в Москве и Петербурге во второй половине августа.

По словам специалиста, жителей и гостей двух столиц «ждут весьма радужные перспективы».

«Температурный фон продолжит повышаться. Этому будет способствовать усиление тропосферного гребня и юго-западное течение, которое будет приносить теплый субтропический воздух», — сказал Старков.

До конца недели температура воздуха в Петербурге будет держаться на отметке 22-24 градуса тепла, а на выходных повысится до 25. В столице четверг, 15 августа, станет самым теплым днем на неделе, а на выходных московский регион попадет во власть циклона с юго-запада. Ожидаются сильные продолжительные дожди и незначительное усиление ветра. За сутки в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

На следующей неделе в обеих столицах сохранится теплая для второй половины августа погода. Столбики термометров покажут больше 20 градусов Цельсия со знаком плюс.

Ранее 5-tv.ru сообщал о 35-градусной жаре в центральной России в августе.