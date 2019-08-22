Ольга Бузова не устает давать хейтерам поводы позлословить на ее счет. Певица сейчас находится на Бали, где участвует в съемках ток-шоу. Загорелая звезда решила похвастаться идеальной фигурой и опубликовала в Instagram серию новых снимков. Однако сексуальный сплошной черный купальник поп-дивы спровоцировал подписчиков отнюдь не на комплименты по поводу внешности, как того, возможно, ожидала знаменитость.
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«И как мне можно было еще не сделать предложение?» — дерзко подписала пост телеведущая.
Фолловерам не понравились столь откровенные снимки знаменитости. По мнению многих пользователей соцсети, купальник Ольги Бузовой слишком мал и недостаточно прикрывает интимные места. Моралисты засыпали комментарии телеведущей недовольными высказываниями.
«Что с бикини? Зачем это фоткать? Безобразие!»
«Аж противно смотреть. Как мартышка и очки»;
«Попа жует труселя и оттопыренная вечно, голоса нет, гонора больше, чем надо!» — написали юзеры.
Мало того, что Ольгу Бузову раскритиковали за ее внешний вид и чересчур откровенные фотографии, так ей еще и довольно грубо ответили на вопрос о замужестве. Подписчики знаменитости уверены, что мужчины просто боятся певицу, ведь она агрессивная и вульгарная. Однако некоторые предположили, что звезде не делают предложение только потому, что она слишком классная и самодостаточная.
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