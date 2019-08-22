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«Безобразие!»: Бузова засветила зону бикини — фото

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Провокатор номер один в стране вновь заставил соцсети взорваться. Звезда показалась в ультра обтягивающем купальнике.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 571

Ольга Бузова не устает давать хейтерам поводы позлословить на ее счет. Певица сейчас находится на Бали, где участвует в съемках ток-шоу. Загорелая звезда решила похвастаться идеальной фигурой и опубликовала в Instagram серию новых снимков. Однако сексуальный сплошной черный купальник поп-дивы спровоцировал подписчиков отнюдь не на комплименты по поводу внешности, как того, возможно, ожидала знаменитость.

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«И как мне можно было еще не сделать предложение?» — дерзко подписала пост телеведущая.

Instagram @buzova86

Фолловерам не понравились столь откровенные снимки знаменитости. По мнению многих пользователей соцсети, купальник Ольги Бузовой слишком мал и недостаточно прикрывает интимные места. Моралисты засыпали комментарии телеведущей недовольными высказываниями.

«Что с бикини? Зачем это фоткать? Безобразие!»

«Аж противно смотреть. Как мартышка и очки»;

«Попа жует труселя и оттопыренная вечно, голоса нет, гонора больше, чем надо!» — написали юзеры.

Мало того, что Ольгу Бузову раскритиковали за ее внешний вид и чересчур откровенные фотографии, так ей еще и довольно грубо ответили на вопрос о замужестве. Подписчики знаменитости уверены, что мужчины просто боятся певицу, ведь она агрессивная и вульгарная. Однако некоторые предположили, что звезде не делают предложение только потому, что она слишком классная и самодостаточная.

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Тема:
Ольга Бузова 571
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