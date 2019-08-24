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  4. Бузова прокомментировала слухи о пристрастии к алкоголю, оторвавшись на танцполе

Бузова прокомментировала слухи о пристрастии к алкоголю, оторвавшись на танцполе

, 15:05 Видео 180

Под очередным постом в Instagram звезда пояснила, что ей не обязательно употреблять спиртное, для того чтобы танцевать и веселиться.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 575

Известная российская поющая телеведущая Ольга Бузова уже несколько дней живет на Бали, где успевает и работать, и отдыхать в перерывах между съемками. Судя по публикациям поп-дивы в Instagram, звезда проводит свободное время довольно активно: плавает в бассейне, гуляет по морскому побережью, развлекается в барах и ресторанах и, конечно, не забывает веселиться.

Глядя на последние опубликованные ролики светской львицы в соцсети, поклонники даже решили, что она слишком увлеклась: то и дело у нее мелькают в сторис видео с бокалами, наполненными спиртными напитками, а по некоторым кадрам видно, что певица едва стоит на ногах и совсем себя не контролирует.

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В комментариях подписчики предположили, что артистка записывает видео в состоянии алкогольного опьянения и, не выдержав несправедливой критики, Бузова решила ответить всем злопыхателям.

В своем Instagram-аккаунте ведущая опубликовала ролик, на котором танцует в коротких шортах и топе, а в подписи к посту пояснила, что для того чтобы так отрываться, ей вовсе не обязательно до этого употреблять спиртные напитки.

«У нас уже доброе утро, и я прекрасно себя чувствую, потому что для хорошего настроения, мне не нужно „бухать“, как некоторые написали под прошлым постом», — написала теледива.

Преданные фанаты поддержали звезду и признались, что сами не против повеселиться, особенно, если позволяют время и деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова показала, как развлекается в бассейне с подругой.

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