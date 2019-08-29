  1. Пятый канал
  4. «Бабушкины трусы»: Ольга Бузову подняли на смех подписчики

«Бабушкины трусы»: Ольга Бузову подняли на смех подписчики

, 21:44 Фото 786

Поющая телеведущая выложила в сеть снимок, на котором позирует в белом купальнике.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 583

Ольга Бузова на своей странице в Instagram выложила очередное фото, сделанное на Бали, где она участвует в съемках нового романтического реалити-шоу. На снимке 33-летняя поющая телеведущая позирует в шляпе и белом купальнике.

«Купальники в этот раз пригодились только для фото», — написала Ольга Бузова под публикацией.

Андрей Разин назвал подлостью выкладывание в сеть видео с матерящимся Киркоровым

Instagram @buzova86

Подписчики знаменитости подняли ее на смех из-за фасона трусов и лифчика, который, как показалось пользователям, несколько больше чем нужно по размеру.

«Бабушкины трусы и верх на два размера больше!»;

«Купальник ужас»;

«Это не купальник, а комплект нижнего белья»;

«Даже не бабушкины, а дедушкины семейники!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безработный белорус обокрал квартиру матери Ольги Бузовой на шесть миллионов.

Тема:
Ольга Бузова 583
29 авг
Безработный белорус обокрал квартиру матери Ольги Бузовой на шесть миллионов
29 авг
Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой
28 авг
Пользователи заподозрили Анну Бузову в подражании сестре
28 авг
Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах России
28 авг
«Покорная, страстная, нежная»: Поклонники не поняли загадочных образов Бузовой
27 авг
«Купите ей юбочку!» Подписчики не поняли концертного наряда Бузовой — фото
25 авг
«Я хочу»: Ольга Бузова на Бали мечтает о мужчине — фото
24 авг
Бузова прокомментировала слухи о пристрастии к алкоголю, оторвавшись на танцполе
24 авг
Видео: Ольга Бузова показала, как развлекается в бассейне с подругой
23 авг
«Неуклюжая уточка!»: В сети высмеяли походку Бузовой — видео

Читайте также

+19° Днём +24°
Ночью +13°
66.75
0.34 73.96
0.30
Гороскоп на 29 августа: Рыбы, вы строите пирамиду любви!

Последние новости

22:25
Кому достанется квартира «короля эпизодов» Александра Числова?
22:11
В центре Москвы столкнулись Lamborghini и BMW
21:59
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
21:44
«Бабушкины трусы»: Ольга Бузову подняли на смех подписчики
21:29
В Вологодской области у жителей отобрали только что построенный ДК
21:16
Почти 70% потерявших дома из-за пожаров в Забайкалье получили новое жилье

Сейчас читают

У родных «короля эпизодов» Александра Числова нет денег на его похороны
Андрей Разин назвал подлостью выкладывание в сеть видео с матерящимся Киркоровым
Частично парализованный Борис Моисеев оказался на грани финансового краха

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги