«Бабушкины трусы»: Ольга Бузову подняли на смех подписчики

Ольга Бузова на своей странице в Instagram выложила очередное фото, сделанное на Бали, где она участвует в съемках нового романтического реалити-шоу. На снимке 33-летняя поющая телеведущая позирует в шляпе и белом купальнике.

«Купальники в этот раз пригодились только для фото», — написала Ольга Бузова под публикацией.

Андрей Разин назвал подлостью выкладывание в сеть видео с матерящимся Киркоровым

Instagram @buzova86

Подписчики знаменитости подняли ее на смех из-за фасона трусов и лифчика, который, как показалось пользователям, несколько больше чем нужно по размеру.

«Бабушкины трусы и верх на два размера больше!»;

«Купальник ужас»;

«Это не купальник, а комплект нижнего белья»;

«Даже не бабушкины, а дедушкины семейники!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что безработный белорус обокрал квартиру матери Ольги Бузовой на шесть миллионов.