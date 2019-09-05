  1. Пятый канал
  4. Бузова решила купить виллу на Бали за 20 миллионов рублей

Бузова решила купить виллу на Бали за 20 миллионов рублей

, 12:16 297

Территория вместе с домом составляет более пятисот квадратных метров.

Фото : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 589

Телеведущая Ольга Бузова собирается приобрести на Бали виллу стоимостью 20 миллионов рублей. По словам риелтора местного агентства, недвижимость певица стала присматривать еще во время съемок программы для одного из телеканалов. Вилла находится в элитном районе Джимбаран, ее территория составляет более пятисот квадратных метров, передает Teleprogramma.pro.

Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Особенно Бузовой понравилась спальня с балконом на втором этаже. На крыше находится отдельная зона отдыха с живописным видом. Интерьер выполнен в современном стиле, в то же время удачно подчеркнут национальный колорит.

Будущая вилла артистки находится в уединении. На территории имеются шезлонги для загара и 16-метровый бассейн, окруженный тропическим садом. До моря можно дойти пешком, так как недвижимость располагается на берегу океана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе.

Тема:
Ольга Бузова 589
5 сент
«Жуткий токсикоз»: Костенко пожаловалась на здоровье во вторую беременность
4 сент
Представитель Бузовой объяснил ситуацию с долгами ее отца
3 сент
Дмитрий Тарасов объявил о второй беременности жены
1 сент
Видео: Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе
1 сент
Фанаты ожесточенно обсуждают новый лук Бузовой, в котором она пришла в ресторан
29 авг
«Бабушкины трусы»: Ольгу Бузову подняли на смех подписчики
29 авг
Безработный белорус обокрал квартиру матери Ольги Бузовой на шесть миллионов
29 авг
Пригожин объяснил, чем отличаются «настоящие звезды» от Волочковой и Бузовой
28 авг
Пользователи заподозрили Анну Бузову в подражании сестре
28 авг
Бузову предложили привлечь к пропаганде безопасности на дорогах России

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Последние новости

13:43
«Переделывали?» Фанаты Виторгана заподозрили, что его жена прибегла к пластике
13:36
Охранник рассказал о стрельбе по детском саду в Петербурге
13:34
Обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву рассмотрит комитет по регламенту СФ РФ
13:22
«Вот это автограф!» Анна Нетребко случайно запустила в зрителя букетом цветов
13:14
Стала известна личность женщины, чье изувеченное тело нашли закопанным в чемодане
12:54
Историческая миссия: Абэ предложил обязательно заключить мирный договор

Сейчас читают

Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном
Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке Петербурга
Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги