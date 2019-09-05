Бузова решила купить виллу на Бали за 20 миллионов рублей

Телеведущая Ольга Бузова собирается приобрести на Бали виллу стоимостью 20 миллионов рублей. По словам риелтора местного агентства, недвижимость певица стала присматривать еще во время съемок программы для одного из телеканалов. Вилла находится в элитном районе Джимбаран, ее территория составляет более пятисот квадратных метров, передает Teleprogramma.pro.

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Особенно Бузовой понравилась спальня с балконом на втором этаже. На крыше находится отдельная зона отдыха с живописным видом. Интерьер выполнен в современном стиле, в то же время удачно подчеркнут национальный колорит.

Будущая вилла артистки находится в уединении. На территории имеются шезлонги для загара и 16-метровый бассейн, окруженный тропическим садом. До моря можно дойти пешком, так как недвижимость располагается на берегу океана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе.