  1. Пятый канал
  4. В Гидрометцентре предупредили о заморозках и ливнях 7 сентября

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и ливнях 7 сентября

, 7:21 110

Лето вернется только в среднюю полосу России и Краснодарский край.

Фото : © РИА Новости/ Алексей Даничев

Тема:
Погода 3989

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала о погоде в России в субботу, 7 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».

В Иркутской области ожидается температура до минус трех градусов. В Хакасии — до минус двух. На Магадане жители переживут по-настоящему зимнюю ночь — термометр будет показывать до -10 градусов.

В Бурятии днем температура воздуха составит: до -3 градусов. В Красноярском крае также ожидаются минусовые температуры — до минус двух градусов.

В среднюю полосу после непродолжительных заморозков ненадолго вернется лето. Температура в средней части России днем будет стоять до +20 градусов тепла.

Летняя погода также будет стоять в Краснодарском крае. Днем температура воздуха поднимется до +32 градусов. А вот Ставропольский край в этот день ожидает выпадение сильных осадков.

В Москве днем температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Возможны кратковременные ливни. Ночью термометр покажет от +12 до +14 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, россиянам пообещали «еврозиму» с ледяными дождями.

Тема:
Погода 3989
7 сент
День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
5 сент
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
4 сент
В аэропорту Челябинска шесть самолетов не смогли сесть из-за тумана
3 сент
«Когда это закончится?» — Аэропорт на Багамах ушел под воду из-за урагана «Дориан»
1 сент
Аномальное лето. Первый мощный удар глобального потепления или повод подзаработать для эко-бизнеса?
31 авг
Более 140 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
30 авг
В Петербурге повторен температурный рекорд 1942 года
30 авг
Жителям Москвы и Петербурга пообещали «комфортную» погоду на начало сентября
29 авг
На Дальнем Востоке сразу в нескольких регионах готовятся к очередному удару стихии
29 авг
Участок федеральной трассы Чита — Хабаровск размыло дождем

Читайте также

+10° Днём +19°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?

Последние новости

8:20
«Вкусняшки»: актер Павел Деревянко показал подросших дочерей
7:39
Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?
7:38
В Германии оценили последствия от ответных санкций России — видео
7:21
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и ливнях 7 сентября
7:01
Четыре самых богатых знака Зодиака — кто притягивает к себе деньги?
6:39
Звезда сериала «Двойная жизнь» Полина Сыркина стала мамой во второй раз

Сейчас читают

Гороскоп на 7 сентября: Водолей, вы попали в очередной любовный треугольник?
Четыре самых богатых знака Зодиака — кто притягивает к себе деньги?
«Балетная баня!» Обнаженная Волочкова попозировала в парилке

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев