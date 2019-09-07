В Гидрометцентре предупредили о заморозках и ливнях 7 сентября

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала о погоде в России в субботу, 7 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».

В Иркутской области ожидается температура до минус трех градусов. В Хакасии — до минус двух. На Магадане жители переживут по-настоящему зимнюю ночь — термометр будет показывать до -10 градусов.

В Бурятии днем температура воздуха составит: до -3 градусов. В Красноярском крае также ожидаются минусовые температуры — до минус двух градусов.

В среднюю полосу после непродолжительных заморозков ненадолго вернется лето. Температура в средней части России днем будет стоять до +20 градусов тепла.

Летняя погода также будет стоять в Краснодарском крае. Днем температура воздуха поднимется до +32 градусов. А вот Ставропольский край в этот день ожидает выпадение сильных осадков.

В Москве днем температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Возможны кратковременные ливни. Ночью термометр покажет от +12 до +14 градусов.

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