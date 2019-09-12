На Россию надвигаются первые серьезные заморозки. Половину регионов страны ждет резкое похолодание, сильный ветер и снег.

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Из Норильска, где уже вторые сутки растут сугробы, холодный фронт сместился в сторону Кузбасса. Популярный горнолыжный курорт Шерегеш оказался этим утром под белым покрывалом. Любители активного отдыха уже в предвкушении нового сезона.

Но не рады такой короткой осени жители Красноярска. Уже сегодня синоптики обещают заморозки и ветер до 25-ти метров в секунду. Такая же погода ждет Забайкалье, Камчатку, Новосибирск, Томск, Иркутскую область. Температура воздуха опустится до минус пяти градусов. А к выходным сразу на восемь градусов холоднее станет в центральной и северо-западной части страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптики предупредили жителей столицы о надвигающемся похолодании в ближайшие выходные.