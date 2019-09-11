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Москвичей предупредили о похолодании и дождях на выходных

, 15:26 54

Холодный фронт понизит температуру воздуха в Москве и Подмосковье на 4-5 градусов в предстоящий уикенд.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Тема:
Погода 3994

Температура в Москве и Московской области в предстоящие выходные дни снизится до 13 градусов по Цельсию, рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Холодный фронт настигнет столичный регион уже в пятницу вечером, 13 сентября. С собой он принесет повышенную облачность и кратковременные дожди, передает слова синоптика ТАСС.

В Гидрометцентре уточнили, что днем 14 августа температура установится в районе 14-19 градусов тепла. В воскресенье она снизится до 13 градусов.

Аналогичный прогноз также дали в центре погоды «Фобос». Его ведущий сотрудник Евгений Тишковец рассказал, что на выходных жители Москвы и столичного региона перенесутся из «жаркого июля в настоящий дождливый, ветреный сентябрь». На бабьем лете «можно будет поставить точку», цитирует синоптика РИА Новости.

Относительно других регионов России москвичам еще повезло. Как сообщал 5-tv.ru, в Норильске 10 сентября выпал первый снег. Пользователи соцсетей шутят, что сланцы им теперь придется надевать прямо на шерстяной носок. Западную Сибирь тем временем накрыли ливни с градом и ураганным ветром.

Тема:
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