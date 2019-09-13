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  4. Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган

Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган

, 20:55 Эфирная новость 52

Эвакуированы тысячи людей, не работают аэропорты, школы, больницы, размыты дороги.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Elsa A Bravo, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3997

Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган. Из-за тропического ливня под воду ушли целые города и популярные курорты. В нескольких провинциях уровень опасности повышен до наивысшего — красного.

Тысячи людей пришлось эвакуировать. Не работают аэропорты, школы, больницы, размыты дороги. По последним данным, стихия унесла жизни трех человек, в том числе пожилой пары. Машину, в которой они пытались спастись от непогоды, унесло потоком воды.

Порывы ветра в некоторых районах страны достигали 80-ти километров в час. У сотен домов сорваны крыши. А град размером в теннисный мяч побил не только автомобили, но и урожай фермеров. Ущерб еще только предстоит подсчитать, но уже известно, что речь идет о десятках миллионах евро.

В Санкт-Петербурге тоже непогодится. Как сообщал ранее 5-tv.ru, штормовой ветер в Северной столице повалил деревья на припаркованные автомобили

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