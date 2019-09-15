Российская поп-исполнительница Ольга Бузова вместе с другими российскими звездами выступила на концерте, посвященному 180-летию со дня образования Армавира. В сторис в Instagram теледива поделилась впечатлениями после своего выступления.

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Уже по приезде в город артистка была приятно удивлена. Она провела ночь в отеле, а утром ее ждал на столе настоящий домашний завтрак — яичница, сосиски, сок и кофе. Порадовало светскую львицу и то, что она смогла выспаться после дороги.

Instagram @buzova86

Когда знаменитость вышла на сцену, поклонники ее встретили бурными овациями. Во время концерта аплодисменты почти не утихали. Фанаты были счастливы увидеть в живую свою любимицу, а Бузова радовалась такой реакции зрителей и не скрывала этого. Поклонники искали возможность сделать фото с ведущей и буквально осыпали ее цветами.

Ролик с моментом, как один из фанатов преподносит исполнительнице огромный букет роз, она разместила в соцсети. Сдержать эмоции было трудно.

«Армавир, более 50 тысяч ваших сердец… До сих пор не верю, что это происходит со мной. С днем города, мои хорошие! Любви, здоровья и мирного неба над головой! Спасибо за любовь, это бесценно. Ваша Оля», — написала певица в Instagram.

В комментариях подписчики ответили ей взаимностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова показала самое неудачное свидание.