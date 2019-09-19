Треть Бермуд осталась без света из-за урагана «Умберто»

Треть жителей Багамских островов, более 25 тысяч человек остались без электричества. Ураган «Умберто» достиг третьей категории и обрушился на архипелаг.

Ветер со скоростью 54 метра в секунду сносит деревья, обрывает линии электропередач. Власти островов предупредили владельцев яхт и судов не выходить в открытое море.

А ураган «Имельда» устроил потоп в Луизиане и Техасе. Из-за ливней под водой оказались несколько населенных пунктов. Нарушено энергоснабжение, затоплены междугородные трассы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган.