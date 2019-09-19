Юг России приходит в себя после мощного урагана, который обрушился сразу на несколько городов.

В Краснодаре из-за сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение. Его порывы местами достигали более 25 метров в секунду.

В разных районах города повалены более 20 деревьев. С десятков домов сорвана кровля. На одной из стройполщадок упала стрела башенного крана.

В соседнем районе в водоем буквально сдуло прогулочный электромобиль. Поступали сообщения о массовых обрывах линий электропередачи.

Сегодня, 19 сентября, в городе во всех детских учреждениях запрещены прогулки и занятия на улице. Деревья и большие ветки упали на территории четырех детских садов и трех школах.

Пострадал от непогоды и Ростов-на-Дону. Десятки автомобилей оказались раздавлены упавшими деревьями. У педагогического колледжа упавшим деревом придавило девушку. Ей оказана медицинская помощь.

А в республике Крым сильный ветер стал причиной крупного природного пожара. ЧП произошло в окрестностях Феодосии. Небольшое возгорание сухой травы, порывы ветра превратили в стихийное бедствие. Огнем было охвачено более 30 гектаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пляжи Анапы закрыли для посещения.