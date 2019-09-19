Блэкаут в Башкирии: Почти 40 тысяч человек остались без света из-за урагана

Около 36,6 тысячи человек в Башкирии остались без электроэнергии в четверг, 19 сентября. Из-за шквалистого ветра было нарушено энергоснабжение 158 населенных пунктов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России.

По информации издания, массовые аварийные отключения были зафиксированы по состоянию на 13:00 по московскому времени. Сбой произошел из-за падения деревьев, в результате чего были повреждены три опоры линии электропередач

Из-за проблем с электричеством сотрудники Башкирской электросетевой компании (БЭСК) были переведены на режим работы «Ураган».

« Специалисты предпринимают все необходимые меры для оперативной ликвидации аварий. Задействовано 139 бригад в количестве 339 человек, 168 единиц техники », — цитирует «КоммерсантЪ» представителей БЭСК.

Максимальные порывы ветра достигли 22 метров в секунду в южной части республики. В результате погодных катаклизмов никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области в четверг, 19 сентября, в четырех населенных пунктах было нарушено электроснабжение.