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Блэкаут в Башкирии: Почти 40 тысяч человек остались без света из-за урагана

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В четверг, 19 сентября, было нарушено электроснабжение 158 населенных пунктов республики.

Фото: ТАСС / Павлишак Алексей

Тема:
Погода 4006

Около 36,6 тысячи человек в Башкирии остались без электроэнергии в четверг, 19 сентября. Из-за шквалистого ветра было нарушено энергоснабжение 158 населенных пунктов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России.

По информации издания, массовые аварийные отключения были зафиксированы по состоянию на 13:00 по московскому времени. Сбой произошел из-за падения деревьев, в результате чего были повреждены три опоры линии электропередач

Из-за проблем с электричеством сотрудники Башкирской электросетевой компании (БЭСК) были переведены на режим работы «Ураган».

«Специалисты предпринимают все необходимые меры для оперативной ликвидации аварий. Задействовано 139 бригад в количестве 339 человек, 168 единиц техники», — цитирует «КоммерсантЪ» представителей БЭСК.

Максимальные порывы ветра достигли 22 метров в секунду в южной части республики. В результате погодных катаклизмов никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области в четверг, 19 сентября, в четырех населенных пунктах было нарушено электроснабжение.

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