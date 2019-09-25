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  4. Синоптики пророчат бабье лето в Москве в октябре

Синоптики пророчат бабье лето в Москве в октябре

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По словам метеорологов, днем температура в столице может колебаться от +15 до +20 градусов.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Тема:
Погода 4020

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова утверждает — несмотря на все предыдущие не обнадеживающие прогнозы синоптиков — в октябре в Москву может прийти настоящее бабье лето. Об это сообщает РИА Новости.

«Тепло еще к нам вернется. Погода вернется к норме в октябре, может, даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы», — сказала эксперт.

По словам Татьяны Поздняковой, нормальный дневной температурный режим для октября: от +15 до +20 градусов. Однако синоптики отмечают — ночи все равно будут холодными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптик пообещал — бабье лето не пройдет мимо Санкт-Петербурга. Относительно теплая и солнечная погода ожидается в Северной столице уже во второй половине текущей недели — с 26 сентября.

Тема:
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