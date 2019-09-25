Синоптики пророчат бабье лето в Москве в октябре

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова утверждает — несмотря на все предыдущие не обнадеживающие прогнозы синоптиков — в октябре в Москву может прийти настоящее бабье лето. Об это сообщает РИА Новости.

«Тепло еще к нам вернется. Погода вернется к норме в октябре, может, даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы» , — сказала эксперт.

По словам Татьяны Поздняковой, нормальный дневной температурный режим для октября: от +15 до +20 градусов. Однако синоптики отмечают — ночи все равно будут холодными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что синоптик пообещал — бабье лето не пройдет мимо Санкт-Петербурга. Относительно теплая и солнечная погода ожидается в Северной столице уже во второй половине текущей недели — с 26 сентября.