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Бабьему лету — быть: в Гидрометцентре рассказали о прогнозе погоды на осень

, 6:14 Эфирная новость 157

Воздух на европейской территории по прогнозам синоптиков прогреется в ближайшие дни до 15-17 градусов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4023

Бабьему лету — быть. На европейской территории России в начале октября температура поднимется значительно выше нормы. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Воздух прогреется до 15-ти — 17-ти градусов. Правда, если быть точным в терминах, то полноценным бабьим летом эту погоду назвать нельзя. Для него характерно ясное небо и прозрачный воздух. Но нас вместе с теплом ждут низкие тучи и дожди.

«Бабье лето — это характеристика. Тепло — и слава богу, и бабье лето», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптики меж тем уже смотрят в более далекое будущее. Вильфанд предупредил россиян о зимних аномалиях. На севере, в европейской и азиатской частях страны зимой ожидается непривычно теплая погода. А вот на юге наоборот — аномальные холода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие народные приметы признают в Гидрометцентре.

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