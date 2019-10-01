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«Это все сказки!»: Врач скорой помощи рассказал о «синдроме метеозависимости»

, 18:14 Мнение экспертов 13

По словам Льва Авербаха, неграмотные врачи сваливают на погоду проявление болезней, причины которых не могут объяснить.

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Фото, видео: ТАСС/YAY, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4028

Главный врач частной службы скорой помощи Лев Авербах в беседе с 5-tv.ru рассказал о «синдроме метеозависимости». По словам специалиста, неграмотные доктора сваливают на погоду проявление некоторых болезней, причины которых они не могут объяснить.

«Никаких метеозависимых болезней или синдромов не существует. Это все сказки от неграмотных врачей, которые плохо учили патанатомию, патофизиологию, а также терапию в разделе „патогенез заболеваний“. Очень удобно свалить на погоду проявление каких-то болезней, причину которых неграмотный врач не может объяснить. И таких врачей достаточно много», — заявил Лев Авербах.

Врач отметил, что ни один специалист доказательной медицины никогда не скажет человеку, что у него есть метеозависимое заболевание. Первоисточником для любого доктора служит МКБ-10 — международная классификация болезней, в которой нет специальных разделов, посвященных метеозависимостям и метеопатиям.

«Там есть место „Дезадаптивная реакция организма человека на стресс“. Если у пациента кто-то выявляет метеопатию на основании его жалоб, то по МКБ-10 ему можно поставить такой диагноз — острая реакция на стресс или расстройство приспособительных реакций», — отмечает специалист.

Лев Авербах пояснил, что болезненную реакцию организма человека на смену погоды люди замечают еще со времен Гиппократа. Могут ощущаться боли в конечностях, произойти понижение или повышение артериального давления.

При этом, врач скорой помощи подчеркнул, что многократно проводились соответствующие эксперименты, в ходе которых у людей безосновательно проявлялись «симптомы метеозависимости».

«Много раз проводили эксперименты — в помещении собирали людей и говорили по телевизору: „Сегодня низкое давление“. У большей половины возникали какие-то симптомы, хотя, на самом деле, никакого изменения давления не было», — сказал Лев Авербах.

Согласно совету доктора, якобы метеозависимые люди не должны обращать никакого внимания на прогнозы погоды. Именно при соблюдении этой несложной рекомендации, по мнению врача, со здоровьем все будет хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгидромет дал прогноз на предстоящую зиму.

Тема:
Погода 4028
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