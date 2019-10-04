Ольга Бузова призналась в телеэфире, что у нее сложились особенные отношения с Давидом Манукяном во время съемок клипа «Лайкер». В ходе работы певица и популярный блогер поймали «особый коннект», что позволило отснять ролик буквально за один день.

« Мы с Давидом прекрасно сработались на съемках клипа. У нас получился такой союз, такой контакт, что ролик мы сняли меньше, чем за сутки. Нам было очень легко и комфортно» , — цитирует Бузову Teleprogramma.pro.

Instagram @dava.prank

Происходящее в клипе артистка назвала «действиями на грани», а вот на вопрос о поцелуе между героями ролика прямого ответа так и не дала.

«Почти — это не поцелуй», — отрезала она и попросила задать этот вопрос, когда поцелуй действительно случится.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в клипе «Лайкер», который вышел в августе, Бузова и Манукян изображают молодую семью, где муж постоянно просматривает соцсети и ставит лайки под фотографиями других девушек. Бурное выяснение отношений в духе голливудских блокбастеров заканчивается страстной постельной сценой.

Между тем оправдываться за роман с Бузовой пришлось другому Манукяну. Вопросы в соцсетях посыпались на блогера и члена экспертного совета по развитию информационного общество при Госдуме РФ Вадима Манукяна.