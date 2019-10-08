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  4. Видео: На улицах Владивостока из-за дождей тонут машины

Видео: На улицах Владивостока из-за дождей тонут машины

, 8:05 Эфирная новость 26

Непогода обрушилась на столицу Приморья.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4036

Владивосток утром во вторник, 8 октября, встал в многокилометровых заторах. Из-за сильных ливней канализация просто не справляется с потоками воды. Под Воропаевским мостом образовалось целое море: проехать эту лужу невозможно.

Несколько смельчаков, которые решили форсировать водную преграду, вытаскивали свои автомобили с помощью эвакуаторов. И теперь думают о дорогостоящем ремонте — двигатели придется менять из-за гидроудара.

Коммунальщики срочно стягивают в район моста спецтехнику, чтобы откачать воду, но сделать это оперативно не получится: район стоит в глухих пробках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что китайский контейнеровоз Сosco England сел на мель у берегов Владивостока.

Тема:
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