Видео: На улицах Владивостока из-за дождей тонут машины

Владивосток утром во вторник, 8 октября, встал в многокилометровых заторах. Из-за сильных ливней канализация просто не справляется с потоками воды. Под Воропаевским мостом образовалось целое море: проехать эту лужу невозможно.

Несколько смельчаков, которые решили форсировать водную преграду, вытаскивали свои автомобили с помощью эвакуаторов. И теперь думают о дорогостоящем ремонте — двигатели придется менять из-за гидроудара.

Коммунальщики срочно стягивают в район моста спецтехнику, чтобы откачать воду, но сделать это оперативно не получится: район стоит в глухих пробках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что китайский контейнеровоз Сosco England сел на мель у берегов Владивостока.