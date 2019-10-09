В Сирии начался новый виток геополитической игры

Очевидно, что снижение террористической активности на Северном Кавказе стало возможным, в том числе и благодаря, борьбе с радикальным исламом на дальних рубежах, конкретно в Сирии.

Однако, ситуация там по-прежнему далека от стабильной. Более того начинается новый виток большой геополитической игры.

Россия и Турция переходят на расчеты в нацвалютах. Соглашение подписали министры финансов. Переход на рубли и лиры будет постепенным, но курс очевиден — отказ от доллара — и это важный шаг для сближения двух стран, и не только в экономике.

Американская валюта давно стала инструментом политического давления — чуть что, Вашингтон грозит санкциями. Вот и сегодня Трамп заявил, что обрушит экономики Турции, если Анкара начнет спецоперацию против курдов в Сирии.

Американские войска оттуда уходят, а курды уже готовы обратиться к России с просьбой о посредничестве.

Как меняется расклад сил на Ближнем Востоке анализировал Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале операции Турции против курдов в Сирии.