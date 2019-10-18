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Москва ждет от Анкары подтверждения о прекращении огня в Сирии

, 13:08 18

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление США о приостановке военной операции с Турцией.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Тема:
Война в Сирии 4385

Дмитрий Песков отреагировал на заявление Белого дома о приостановке совместной военной операции с Турцией на территории Сирии, сообщает РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль рассчитывает получить от Анкары подтверждения информации о договоренности с Вашингтоном.

Накануне, 17 октября, вице-президент США Майк Пенс заверил, что турецкая и американская стороны договорились о прекращении огня в Сирии на пять дней. Такое решение главы государств приняли, чтобы дать курдским Отрядам народной самообороны (YPG) выйти в зону безопасности, уточнил политик.

Демаркационная линия, за которую выведут курдов, будет проходить примерно в 30 километрах к югу от границы. Как отметил Пенс, президент Дональд Трамп также согласился аннулировать действие введенных ранее против Анкары рестрикций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану «весьма необычным».

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