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Пиар-директор Бузовой прокомментировал слухи об участии певицы в «Евровидении»

, 12:38 Эксклюзивное интервью 2 313

В сети распространилась информация о том, что поющая телеведущая представит Россию на международном песенном конкурсе в 2020 году.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, @anton_bo, 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 655

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богословский в интервью 5-tv.ru прокомментировал слухи о том, что поющая телеведущая представит Россию на «Евровидении-2020». Представитель артистки отметил, что сплетни, распространившиеся в сети, не соответствуют действительности.

«Нам не поступало это предложение участвовать в «Евровидении«», — рассказал Богословский.

Тем временем поклонники звезды активно обсуждают возможность Бузовой выступить со своей программой на международном песенном конкурсе, который состоится в Роттердаме в концертном зале Ahoy.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в интернете распространились сведения о подготовке Бузовой к «Евровидению — 2020». Якобы теледива уже придумала программу, с которой планирует выйти на сцену перед международным жюри.

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