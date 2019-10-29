Пиар-директор Бузовой прокомментировал слухи об участии певицы в «Евровидении»

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богословский в интервью 5-tv.ru прокомментировал слухи о том, что поющая телеведущая представит Россию на «Евровидении-2020». Представитель артистки отметил, что сплетни, распространившиеся в сети, не соответствуют действительности.

«Нам не поступало это предложение участвовать в «Евровидении«», — рассказал Богословский.

Тем временем поклонники звезды активно обсуждают возможность Бузовой выступить со своей программой на международном песенном конкурсе, который состоится в Роттердаме в концертном зале Ahoy.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в интернете распространились сведения о подготовке Бузовой к «Евровидению — 2020». Якобы теледива уже придумала программу, с которой планирует выйти на сцену перед международным жюри.