Эрдоган: Турция оставляет за собой право возобновить операцию против курдов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара оставляет за собой право возобновить операцию против курдов в Сирии. По его словам, это произойдет в случае, если террористы слишком близко подойдут к границе страны или продолжат свои вылазки, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Anadolu.

«Мы оставляем за собой право возобновить военную операцию в Сирии, если террористы приблизятся на расстояние в 30 километров к границам Турции или продолжат атаки из любого другого района Сирии», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что создаваемая на северо-востоке Сирии зона безопасности при наличии веских оснований может быть расширена Анкарой. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вооруженные силы его страны будут решительно пресекать любого рода обстрелы и атаки.

Президент Турции добавил, что 1 ноября стартует совместная с российскими военными полевая операция по патрулированию территории на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отвод курдских отрядов на северо-востоке Сирии завершен досрочно.