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Мощная снежная буря надвигается на Петербург и Ленобласть

, 20:13 Эфирная новость 77

Коммунальщики уже перешли на круглосуточный режим работы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4067

Петербург и Ленинградскую область в ближайшие 12 часов накроет мощная снежная буря. Об этом предупреждают синоптики. Ожидаются, так называемые, температурные качели.

Столбик термометра с ночных минус восьми резко поднимется до плюс четырех днем. Природная аномалия будет сопровождаться метелью.

Коммунальщики уже перешли на круглосуточный режим работы. Они очистили от наледи две тысячи километров трасс и израсходовали более 80 тонн песко-соляной смеси.

Водителей просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим. Буря ожидается настолько сильной, что для автомобилистов открыли круглосуточную телефонную линию.

А в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ураганного ветра. При этом, температура ночью опустится до минус семи градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге ураган снес автобусную остановку.

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