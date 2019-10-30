Мощная снежная буря надвигается на Петербург и Ленобласть

Петербург и Ленинградскую область в ближайшие 12 часов накроет мощная снежная буря. Об этом предупреждают синоптики. Ожидаются, так называемые, температурные качели.

Столбик термометра с ночных минус восьми резко поднимется до плюс четырех днем. Природная аномалия будет сопровождаться метелью.

Коммунальщики уже перешли на круглосуточный режим работы. Они очистили от наледи две тысячи километров трасс и израсходовали более 80 тонн песко-соляной смеси.

Водителей просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим. Буря ожидается настолько сильной, что для автомобилистов открыли круглосуточную телефонную линию.

А в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ураганного ветра. При этом, температура ночью опустится до минус семи градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге ураган снес автобусную остановку.