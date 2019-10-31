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  4. Жителей Петербурга предупреждают о «температурных качелях»

Жителей Петербурга предупреждают о «температурных качелях»

, 5:43 Эфирная новость 74

Столбик термометра с ночных минус восьми резко поднимется до плюс четырех днем. А снег сменится на дождь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Goodman; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4068

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье, еще один получил серьезные травмы. На 159-м километре трассы М9 лоб в лоб столкнулись грузовая фура и легковой автомобиль. Причинами аварии могли стать непогода, плохая видимость — плюс летняя резина.

Снегопад в столичном регионе привел к 9-балльным пробкам и массовым ДТП. Около 20 автомобилей столкнулись на эстакаде в подмосковном Королеве, сразу 14 машин — в Новой Москве. Водителей просят быть крайне осторожными: в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.

Этой ночью мощная снежная буря накроет и Петербург вместе с Ленинградской областью. Синоптики предупреждают о так называемых, «температурных качелях». Столбик термометра с ночных минус восьми резко поднимется до плюс четырех днем. А снег сменится на дождь. Коммунальщики уже перешли на круглосуточный режим работы. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в связи с погодными условиями в Северной столице, коммунальщики уже перешли на круглосуточный режим работы.

Тема:
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