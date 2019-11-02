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Стрельба произошла в Москве, есть погибшие

, 18:59 696

Как стало известно 5-tv.ru, очевидцы слышали порядка семи выстрелов на месте ЧП.

Фото: 5-tv.ru

Стрельба произошла в Москве на улице Академика Анохина около одного из домов.

Как стало известно 5-tv.ru, на месте происшествия лежат двое мужчин без признаков жизни.

По словам очевидцев, они слышали семь выстрелов и видели мужчину в красно-черной куртке на месте ЧП. Сообщается, что неизвестный был в маске, он появился из-за угла и открыл огонь по погибшим.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

В настоящий момент в розыске находится автомобиль марки BMV Х1. Объявлен план «Перехват».

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