«Видимость бурной деятельности»: в Совфеде прокомментировали ноту МИД Украины

Сенатор Сергей Цеков предположил несколько версий, почему вдруг Киев резко вспомнил о находящихся на территории России украинских кораблях.

«Наверно, об этом напомнили моряки, обменянные в сентябре на российских граждан. А может, это результатов разговоров о необходимости пополнения ВМС Украины новыми судами. Только корабли, о которых идет речь, вряд ли прибавят мощи украинскому флоту. Не исключено также, что не так давно назначенный министром иностранных дел Украины Пристайко просто создает видимость бурной деятельности», — цитирует парламентария ФАН.

Сенатор считает, что заявление Пристайко с требованием вернуть задержанные после инцидента в Керченском проливе корабли выглядит достаточно странным, потому что они проходят в качестве вещественных доказательств в уголовном деле и вполне возможно, что будут возвращены по завершении необходимых процедур.

«И это будет акт доброй воли с нашей стороны, который на Украине, конечно же, не оценят, но зато оценят неангажированные страны», — полагает Цеков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД Украины заявил о направленной Москве ноте протеста с требованием назвать точную дату и место.