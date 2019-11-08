Синоптики обещают аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом

Аномально теплую зиму обещают россиянам синоптики. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вместо снега жителям многих регионов стоит готовиться к ливням и гололеду.

Температура воздуха будет на шесть градусов выше многолетних значений. Морозы в ближайшую зиму будут кратковременными, а снег будет быстро таять. Тем временем стоит приготовиться к ледяным дождям и туману.

Аномалии уже сейчас наблюдают жители Ростова. Там прохожие заметили змею, которая давно должна быть в спячке, а на дачах у садоводов повторно зацвели растения.

В Новгородской области круглосуточно устраняют последствие потопа, вызванного дождями. Под водой пока остаются 40 населенных пунктов. К 11 из них невозможно добраться из-за размытых дорог. Продукты питания и лекарства людям доставляют спасатели. Из наиболее опасных районов эвакуировали около сотни человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Новгородской области людей эвакуируют из-за масштабного паводка.