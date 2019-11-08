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Синоптики обещают аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом

, 7:15 Эфирная новость 91

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что морозы в ближайшую зиму будут кратковременными, а снег будет быстро таять.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4080

Аномально теплую зиму обещают россиянам синоптики. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вместо снега жителям многих регионов стоит готовиться к ливням и гололеду.

Температура воздуха будет на шесть градусов выше многолетних значений. Морозы в ближайшую зиму будут кратковременными, а снег будет быстро таять. Тем временем стоит приготовиться к ледяным дождям и туману.

Аномалии уже сейчас наблюдают жители Ростова. Там прохожие заметили змею, которая давно должна быть в спячке, а на дачах у садоводов повторно зацвели растения.

В Новгородской области круглосуточно устраняют последствие потопа, вызванного дождями. Под водой пока остаются 40 населенных пунктов. К 11 из них невозможно добраться из-за размытых дорог. Продукты питания и лекарства людям доставляют спасатели. Из наиболее опасных районов эвакуировали около сотни человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Новгородской области людей эвакуируют из-за масштабного паводка.

Тема:
Погода 4080
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