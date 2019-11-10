Полуголая Анна Бузова в ванной показала сексуальные изгибы своего тела

Сестра российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой взбудоражила поклонников новым видео в соцсети. В сторис на странице в Instagram Анна показала бекстейдж со своей соблазнительной фотосессии. На кадрах начинающая певица запечатлена полуобнаженной в ванне, вероятно, наполненной молоком.

Анна Бузова лежит в сексуальной позе и нежно проводит руками по своему телу, намеренно привлекая внимание к самым «интересным» местам своей фигуры. «Аппетитные» формы светской львицы лишь слегка прикрывает золотистая ткань, которая накинута на ее тело.

«Горячее» видео певицы вызвало бурю эмоций у ее подписчиков. Представители мужского пола не могли спокойно смотреть, как теледива расслабляется в ванной в таком эротичном виде. Сестра ведущей моментально пленила фолловеров своей сексуальностью и не оставила шанса устоять перед своей красотой.

Ролик получился удачным и с эстетической точки зрения. Яркий макияж, золотистая накидка, цветы и прочий декор были подобраны идеально в тон — пользователи не могли отвести глаз от такого изысканного сочетания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Бузова устроила фотосессию в купальнике в джакузи.