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Синоптики: наступление зимы в Москве пока отменяется

, 7:37 Эфирная новость 38

Активный атлантический циклон принес тепло в Центральную часть России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4083

Теплый ноябрь ставит рекорды. В Петербурге обновлен температурный максимум 80-летний давности. В Северной столице в минувшие выходные воздух прогрелся почти до десяти градусов.

В Росгидрометцентре заявили, что наступление зимы в Москве и в соседних областях вообще отменяется. Хотя, по климатическим нормам, она должна была прийти 10 ноября. Теперь же холода прогнозируют только в конце месяца. Все из-за активного атлантического циклона.

Очень тепло сейчас и на юге России. В Сочи цветут розы, продолжается купальный сезон. Температура днем до плюс 25. Даже в Магадане яркое солнце и около нуля, хотя обычно уже лежит снег и минус 15.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москве предсказали «вишневую» зиму. Что это значит?

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