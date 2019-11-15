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Новый температурный рекорд зафиксирован в Санкт-Петербурге

, 11:45 | Игорь Рязов Видео 89

Прошедшее 14 ноября стало самым теплым за историю наблюдений за погодой в Северной столице.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; www.globallookpress.com / Simon Belcher, Komsomolskaya Pravda, Zamir Usmanov

Тема:
Погода 4091

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха был побит в Санкт-Петербурге 14 ноября. Об этом на своей странице в Facebook написал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Санкт-Петербурге сегодня был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь его значение для 14 ноября составляет плюс 9,9 градуса по Цельсию. Это на 0,3 градуса выше прежнего достижения 2005 года», — написал синоптик.

Причиной неожиданно теплой для середины ноября погоды в Санкт-Петербурге стал атлантический циклон, пишет сайт KP.RU. Именно из-за него в течение нескольких дней шел дождь, а термометры давали показания, более характерные для начала осени.

По прогнозу центра «Фобос», 15 ноября температура будет заметно ниже. К полудню воздух прогреется до семи градусов, а к полуночи — похолодает до плюс четырех. Погода будет пасмурной, с прояснениями. Осадков не ожидается, но влажность зафиксируется в районе 90%. Давление — около 770 миллиметров ртутного столба.

Как этим утром сообщал 5-tv.ru, синоптики предупредили жителей и гостей Санкт-Петербурга о сильном порывистом ветре.

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