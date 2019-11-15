Наталья Бочкарева развеяла слухи об отнятом бизнесе

Актриса Наталья Бочкарева в Instagram расставила точки над «і» по теме якобы отнятого у нее бизнеса после наркоскандала. Звезда сериала «Счастливы вместе» заявила подписчикам, что вопрос школы-студии волнует ее больше всего.
Через две недели после известия о задержании Бочкаревой с кокаином в СМИ написали, что Институт Жириновского отказал ей в аренде помещения под школу для одаренных детей. Вскоре в заголовках появились формулировки, что артистка лишилась бизнеса. Героиня скандала долгое время отказывалась комментировать этот момент и теперь решилась рассказать о наболевшем.
По словам Натальи, ради заботы об учениках в какой-то момент она перестала комментировать сообщения в СМИ и предпочла «уйти в тень», пишут Дни.ру.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бочкарева вернулась в Instagram после долгого молчания.