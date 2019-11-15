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  4. Наталья Бочкарева развеяла слухи об отнятом бизнесе

Наталья Бочкарева развеяла слухи об отнятом бизнесе

, 18:08 | Валентин Черников Фото 288

Актриса рассказала фанатам о наболевшем после истории с переездом ее школы-студии.

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 43

Актриса Наталья Бочкарева в Instagram расставила точки над «і» по теме якобы отнятого у нее бизнеса после наркоскандала. Звезда сериала «Счастливы вместе» заявила подписчикам, что вопрос школы-студии волнует ее больше всего.

Через две недели после известия о задержании Бочкаревой с кокаином в СМИ написали, что Институт Жириновского отказал ей в аренде помещения под школу для одаренных детей. Вскоре в заголовках появились формулировки, что артистка лишилась бизнеса. Героиня скандала долгое время отказывалась комментировать этот момент и теперь решилась рассказать о наболевшем.

Instagram @natalia_bochkareva_official

«Да, к сожалению или к счастью, нам пришлось переехать в другое место. Не по своей воле. Но это не значит, что мы закрылись, что у меня отобрали „бизнес“, и я снова прячусь где-нибудь в сибирской норе. Моя школа — не бизнес. Это изначально социальный проект, который направлен, прежде всего, на помощь деткам из малоимущих и неполных семей, а также детей с инвалидностью», — заявила Бочкарева.

По словам Натальи, ради заботы об учениках в какой-то момент она перестала комментировать сообщения в СМИ и предпочла «уйти в тень», пишут Дни.ру.

«Мне очень досадно, что мечта, к которой я так долго шла, превратилась в очаг сплетен. Что бы там не выдумывали, я своих учеников буду оберегать, как настоящая мать! И лезть в мир, где живут дети, со своим самоваром никому не позволю», — пригрозила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бочкарева вернулась в Instagram после долгого молчания.

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